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В Киеве увеличилось количество погибших из-за российской атаки 29 декабря

Суббота 30 декабря 2023 22:55
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В Киеве увеличилось количество погибших из-за российской атаки 29 декабря Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве возросло количество жертв из-за российской атаки, которая произошла в пятницу, 29 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение КМВА в Telegram.

"Спасатели обнаружили еще одного погибшего", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что уже семнадцать жизней мирных жителей забрал ракетный удар российских извергов.

Поисковая операция еще продолжается.

Массированный обстрел Украины

29 декабря россияне провели самый массированный обстрел Украины с начала полномасштабной войны. Враг запустил по Украине 158 дронов и различных ракет.

Силам противовоздушной обороны Украины удалось сбить 114 воздушных целей - 27 ударных БПЛА "Шахед" и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

В результате попаданий и падений обломков в нескольких регионах есть погибшие и раненые среди мирного населения.

Детальнее о последствиях российского удара можете узнать в материале РБК-Украина.

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