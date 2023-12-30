В Киеве увеличилось количество погибших из-за российской атаки 29 декабря
В Киеве возросло количество жертв из-за российской атаки, которая произошла в пятницу, 29 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение КМВА в Telegram.
"Спасатели обнаружили еще одного погибшего", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что уже семнадцать жизней мирных жителей забрал ракетный удар российских извергов.
Поисковая операция еще продолжается.
Массированный обстрел Украины
29 декабря россияне провели самый массированный обстрел Украины с начала полномасштабной войны. Враг запустил по Украине 158 дронов и различных ракет.
Силам противовоздушной обороны Украины удалось сбить 114 воздушных целей - 27 ударных БПЛА "Шахед" и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.
В результате попаданий и падений обломков в нескольких регионах есть погибшие и раненые среди мирного населения.
Детальнее о последствиях российского удара можете узнать в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.