У Києві збільшилась кількість загиблих через російську атаку 29 грудня
У Києві зросла кількість жертв через російську атаку, яка сталася у пятницю, 29 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис КМВА в Telegram.
"Рятувальники виявили ще одного загиблого", - йдеться у повідомленні.
При цьому зазначається, що вже сімнадцять життів мирних мешканців забрав ракетний удар російських нелюдів.
Пошукова операція ще триває.
Масований обстріл України
29 грудня росіяни провели наймасованіший обстріл України з початку повномасштабної війни. Ворог запустив по Україні 158 дронів та різних ракет.
Силам протиповітряної оборони України вдалося збити 114 повітряних цілей - 27 ударних БПЛА "Шахед" та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.
Внаслідок влучань та падінь уламків у кількох регіонах є загиблі та поранені серед мирного населення.
Детальніше про наслідки російського удару можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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