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У Києві збільшилась кількість загиблих через російську атаку 29 грудня

Субота 30 грудня 2023 22:55
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У Києві збільшилась кількість загиблих через російську атаку 29 грудня Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Києві зросла кількість жертв через російську атаку, яка сталася у пятницю, 29 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис КМВА в Telegram.

"Рятувальники виявили ще одного загиблого", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що вже сімнадцять життів мирних мешканців забрав ракетний удар російських нелюдів.

Пошукова операція ще триває.

Масований обстріл України

29 грудня росіяни провели наймасованіший обстріл України з початку повномасштабної війни. Ворог запустив по Україні 158 дронів та різних ракет.

Силам протиповітряної оборони України вдалося збити 114 повітряних цілей - 27 ударних БПЛА "Шахед" та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Внаслідок влучань та падінь уламків у кількох регіонах є загиблі та поранені серед мирного населення.

Детальніше про наслідки російського удару можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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