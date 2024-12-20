ua en ru
Пт, 20 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Киеве увеличилось количество пострадавших после утреннего удара РФ

Пятница 20 декабря 2024 16:42
UA EN RU
В Киеве увеличилось количество пострадавших после утреннего удара РФ Фото: последствия обстрела Киева 20 декабря (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В результате ракетной атаки РФ по Киеву утром пятницы, 20 декабря, возросло количество пострадавших. Мужчина получил резаную рану и ушиб конечностей

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации.

По данным КГВА, в столице еще один человек получил резаную рану и ушиб конечностей. Помощь была оказана на месте.

Таким образом общее количество пострадавших в результате ракетного удара - 13 человек.

Также известно, что один человек, к сожалению, погиб.

Обстрел Киева и области

Российские войска продолжают систематически обстреливать украинские территории, создавая серьезную угрозу для жизни и безопасности мирного населения. Для этих атак используются различные виды вооружения, в частности ракетные системы, артиллерия, беспилотники (БпЛА) и авиабомбы.

Сегодня утром, 20 декабря, российские силы снова нанесли ракетный удар по столице Украины - Киеву. После объявления воздушной тревоги в столице прозвучало несколько взрывов.

Позже Киевская городская государственная администрация обнародовала информацию и изображения разрушений, которые вызвал этот обстрел.

Стоит заметить, что во время этой атаки в Голосеевском районе Киева поврежден костел Святого Николая. В историческом здании выбиты окна, посыпались витражи.

Больше об атаке на Киев и ее последствиях - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Война в Украине Ракетная атака
NEWS
Когда в Раду внесут законопроект о демобилизации: что говорят в Минобороны
Когда в Раду внесут законопроект о демобилизации: что говорят в Минобороны
DAILY
Не OnlyFans единым: как Налоговая узнает о зарубежных доходах украинцев
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Не OnlyFans единым: как Налоговая узнает о зарубежных доходах украинцев