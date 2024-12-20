В Киеве увеличилось количество пострадавших после утреннего удара РФ

В результате ракетной атаки РФ по Киеву утром пятницы, 20 декабря, возросло количество пострадавших. Мужчина получил резаную рану и ушиб конечностей

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации.

По данным КГВА, в столице еще один человек получил резаную рану и ушиб конечностей. Помощь была оказана на месте.

Таким образом общее количество пострадавших в результате ракетного удара - 13 человек.

Также известно, что один человек, к сожалению, погиб.

Обстрел Киева и области

Российские войска продолжают систематически обстреливать украинские территории, создавая серьезную угрозу для жизни и безопасности мирного населения. Для этих атак используются различные виды вооружения, в частности ракетные системы, артиллерия, беспилотники (БпЛА) и авиабомбы.

Сегодня утром, 20 декабря, российские силы снова нанесли ракетный удар по столице Украины - Киеву. После объявления воздушной тревоги в столице прозвучало несколько взрывов.

Позже Киевская городская государственная администрация обнародовала информацию и изображения разрушений, которые вызвал этот обстрел.

Стоит заметить, что во время этой атаки в Голосеевском районе Киева поврежден костел Святого Николая. В историческом здании выбиты окна, посыпались витражи.