Киев и еще семь областей. Стало известно, где завтра будут выключать свет
В понедельник, 7 ноября, в Киеве и еще в семи областях Украины будут плановые отключения электроэнергии. Соответствующие предписания уже получили региональные операторы распределительных сетей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго".
Где будут включать свет завтра:
- Киев;
- Киевская;
- Черниговская;
- Черкасская;
- Житомирская;
- Сумская;
- Харьковская;
- Полтавская область.
Когда начнутся отключения
Как сообщили в "Укрэнерго", плановые отключения света начнутся в 6:00 и продлятся до конца суток.
"Кроме того, облэнерго могут проводить экстренные ограничения потребления, применяя графики аварийных отключений. Такие меры необходимы, чтобы избежать дефицита и не допустить перегрузки высоковольтной инфраструктуры", - отметили в компании.
Графики можно найти на сайтах облэнерго:
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Россия может готовить новые массовые удары по украинским энергообъектам, в том числе с применением иранских баллистических ракет.
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