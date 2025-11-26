В Киеве до завтра отменили графики отключения света

Киевлян и гостей столицы предупредили об отмене графиков отключений света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приложение "Киев Цифровой".
В нем говорится об изменении прогнозируемого времени отключений. В частности, стабилизационные отключения будут продолжаться с 00:00 до 21:00.
Киевляне и гости столицы могут следить за актуальной информацией об отключении света:
Напомним, в четверг, 27 ноября, в Киеве продолжат выключать свет по графикам. Продолжительность одного отключения будет достигать четырех часов.
РФ регулярно наносит удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Минэнерго сообщило, что все крупные тепловые электростанции и гидроэлектростанции страны были повреждены.
Из-за этого уровень генерации в Украине не может покрыть потребление электроэнергии, поэтому энергетики вынуждены вводить графики отключений.
Отметим, сегодня, 28 ноября, после очередных ударов российских оккупантов энергетики ввели аварийные отключения в трех областях - Харьковской, Сумской и Полтавской.
Они стали следствием ночной атаки Украины - россияне применили почти сотню дронов и баллистические ракеты "Искандер". Украинские защитники сбили 72 беспилотника. При этом было зафиксировано попадание ракет и 10 ударных дронов на 10 локациях.