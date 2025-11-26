RU

В Киеве до завтра отменили графики отключения света

Фото: графики отключения света в столице на 26 ноября отменены (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Киевлян и гостей столицы предупредили об отмене графиков отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приложение "Киев Цифровой".

В нем говорится об изменении прогнозируемого времени отключений. В частности, стабилизационные отключения будут продолжаться с 00:00 до 21:00.

Фото: скриншот сообщения в приложении "Киев Цифровой"

Киевляне и гости столицы могут следить за актуальной информацией об отключении света:

 

Отключение света в Украине

Напомним, в четверг, 27 ноября, в Киеве продолжат выключать свет по графикам. Продолжительность одного отключения будет достигать четырех часов.

РФ регулярно наносит удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Минэнерго сообщило, что все крупные тепловые электростанции и гидроэлектростанции страны были повреждены.

Из-за этого уровень генерации в Украине не может покрыть потребление электроэнергии, поэтому энергетики вынуждены вводить графики отключений.

Отметим, сегодня, 28 ноября, после очередных ударов российских оккупантов энергетики ввели аварийные отключения в трех областях - Харьковской, Сумской и Полтавской.

Они стали следствием ночной атаки Украины - россияне применили почти сотню дронов и баллистические ракеты "Искандер". Украинские защитники сбили 72 беспилотника. При этом было зафиксировано попадание ракет и 10 ударных дронов на 10 локациях.

