RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

В Киеве завтра перекроют центр: в чем причина

Иллюстративное фото: центр Киева перекроют 16 января (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В центральной части Киева завтра, 16 января, будет частично ограничено движение автомобилей. Дороги перекроют из-за визита иностранных делегаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого в Telegram и Управление госохраны Украины в Facebook.

"16 января 2026, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в центральной части Киева будут действовать временные ограничения дорожного движения", - рассказал Билошицкий. 

Он призвал водителей учесть такую информацию при планировке поездок. 

В свою очередь Управление госохраны Украины подтвердило такую информацию. 

Визит главы МВФ

Напомним, сегодня, 15 января, в Киев прибыла глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Она участвует в серии переговоров на высоком уровне.

В ходе визита директор-распорядитель МВФ планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Юлией Свириденко, главой Национального банка Андреем Пышным, а также с руководителями предприятий.

Переговоры проходят на фоне предварительного соглашения между Украиной и МВФ по четырехлетней кредитной программе на сумму 8,2 млрд долларов, достигнутого в ноябре.

В МВФ отмечают прогресс Украины и ожидают рассмотрения программы советом директоров в ближайшие недели.

Одобрение финансирования имеет ключевое значение, поскольку позволит привлечь дополнительные внешние инвестиции для покрытия финансового дефицита страны, который МВФ оценивает примерно в 136,5 млрд долларов до 2029 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевНациональная полицияВодители