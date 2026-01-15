В Киеве завтра перекроют центр: в чем причина

Визит главы МВФ

Напомним, сегодня, 15 января, в Киев прибыла глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Она участвует в серии переговоров на высоком уровне.

В ходе визита директор-распорядитель МВФ планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Юлией Свириденко, главой Национального банка Андреем Пышным, а также с руководителями предприятий.

Переговоры проходят на фоне предварительного соглашения между Украиной и МВФ по четырехлетней кредитной программе на сумму 8,2 млрд долларов, достигнутого в ноябре.

В МВФ отмечают прогресс Украины и ожидают рассмотрения программы советом директоров в ближайшие недели.

Одобрение финансирования имеет ключевое значение, поскольку позволит привлечь дополнительные внешние инвестиции для покрытия финансового дефицита страны, который МВФ оценивает примерно в 136,5 млрд долларов до 2029 года.