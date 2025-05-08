Центр Киева перекроют из-за иностранных делегаций: когда и где
В Киеве 10 мая временно ограничат движение на нескольких центральных улицах из-за пребывания иностранных делегаций и проведения торжественных мероприятий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации.
"В субботу, 10 мая, в связи с пребыванием в Киеве иностранных делегаций и проведением торжественных и памятных мероприятий будут введены временные ограничения движения на отдельных центральных улицах города", - сообщили в КГВА.
По данным администрации, конкретное время и локации будут определяться с учетом протоколов безопасности.
"Просим киевлян и гостей города относиться с пониманием и учесть предостережения при планировании дня", - добавили в администрации.
Съезд высокопоставленных чиновников в Украину
Заметим, что ранее мы сообщали о том, что Украина пригласила лидеров ЕС в Киев 9 мая в противовес параду российского диктатора Владимира Путина.
Глава МИД Украины Андрей Сибига добавил, что украинский президент Владимир Зеленский хочет принять 9 мая лидеров так называемой "коалиции решительных", чтобы "определить гарантии безопасности" для Украины после возможного соглашения о прекращении огня с Россией.
Стоит добавить, что место проведения этой встречи не уточнялось.
В то же время два анонимных дипломата ЕС отдельно сообщили, что ведутся обсуждения относительно возможного визита в Украину в частности будущего канцлера Германии Фридриха Мерца.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.