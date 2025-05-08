Центр Киева перекроют из-за иностранных делегаций: когда и где

В Киеве 10 мая временно ограничат движение на нескольких центральных улицах из-за пребывания иностранных делегаций и проведения торжественных мероприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации.

"В субботу, 10 мая, в связи с пребыванием в Киеве иностранных делегаций и проведением торжественных и памятных мероприятий будут введены временные ограничения движения на отдельных центральных улицах города", - сообщили в КГВА.

По данным администрации, конкретное время и локации будут определяться с учетом протоколов безопасности.

"Просим киевлян и гостей города относиться с пониманием и учесть предостережения при планировании дня", - добавили в администрации.