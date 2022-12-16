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В Киеве завершаются работы по восстановлению водоснабжения

Фото: в Киеве завершаются работы по восстановлению водоснабжения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Работы по восстановлению водоснабжения в Киеве почти завершились. Систему должны запустить через несколько часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

Работы по восстановлению теплоснабжения тоже продолжаются.

"Для предотвращения неконтролируемой утечки воды убедитесь, что водопроводные краны в ваших квартирах закрыты", - написал Кличко.

Ранее Кличко сообщил, что восстановительные работы будут продолжаться ориентировочно до завтрашнего утра.

Напомним, сегодня российские кафиры снова массово обстреляли Украину ракетами. По данным Воздушных сил, россияне выпустили более 60 ракет, часть из них попала в энергообъекты.

Кроме того, из-за российских ударов в Киеве остановилась работа метро и всего электротранспорта.

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Киев