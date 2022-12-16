Кличко дал прогноз по срокам возврата света и воды в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко спрогнозировал сроки восстановления водоснабжения и света в столице после сегодняшнего российского обстрела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
По словам главы города, восстановительные работы будут продолжаться ориентировочно до завтрашнего утра. То есть возвращения света и воды, там, где они исчезли после ракетных ударов, стоит ожидать 17 декабря.
Напомним, сегодня российские кафиры снова массово обстреляли Украину ракетами . По данным Воздушных сил, россияне выпустили более 60 ракет, часть из них попала в энергообъекты.
Кроме того, из-за российских ударов в Киеве остановилась работа метро и всего электротранспорта.
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