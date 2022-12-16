Остановка метро, безумные цены на такси и пробки: что происходит в Киеве с транспортом

В Киеве после волны массированной российской ракетной атаки возникли проблемы с электроэнергией. Поэтому метро сегодня доступно для горожан лишь в качестве укрытия, что повлекло за собой скачки цен на такси и пробки.

Все что известно о ситуации в Киеве с транспортом - собрало РБК-Украина в материале.

Поезда в метро не курсируют

Как сообщили столичные власти, сегодня до конца дня поезда метрополитена не будут курсировать. Причиной тому стали значительные повреждения сети, которые спровоцировали удары россиян.

Зато подземка и дальше будет работать для киевлян, но только как укрытие.

"В связи с повреждением энергетической системы и аварийными отключениями электроэнергии поезда метрополитена сегодня до конца дня не будут курсировать", - предупредили в КГГА.

Так что мэрия предлагает гражданам пересесть на наземный общественный транспорт.

Так, сегодня в Киеве курсируют автобусы по постоянным схемам, а также автобусные маршруты, которые работают на замену троллейбусным.

Завтра, 17 декабря в столице также дополнительно запустят автобусы, которые будут дублировать трамвайные маршруты.

Кроме того, город организует движение автобусов, которые будут частично дублировать схемы маршрутов метрополитена.

Частных перевозчиков просят выпустить дополнительные маршрутки, особенно там, где они могут заменить электротранспорт.

Пробки охватили улицы

После остановки метрополитена и отбоя воздушной тревоги, в Киеве сильно усложнился трафик. В частности, пробки фиксируют, традиционно, на центральных улицах города.

Так, сейчас наблюдаются осложнения движения на таких улицах: Большая Васильковская (задержка 52 мин), Крещатик (задержка 22 мин), Набережно-Крещатицкая (задержка 7 мин), бульвар Леси Украинки (задержка 22 мин), бульвар Тараса Шевченко (задержка 15 мин), улица Жилянская (задержка 9 мин) и т.д.

Тем временем проект "Офис трансформации" оценивает пробки в Киеве в 6 баллов.

Фото: пробки в Киеве оцениваются в шесть баллов (transformation.org.ua)

Безумные цены на такси

На фоне остановки метро, а также осложнений движения по дорогам цены и такси стремительно пошли вверх.

Чтобы добраться с левого на правый берег столицы, горожане должны заплатить около 500 грн. А некоторые сервисы из центра на окраину столицы просят около 1000 гривен за поездку.

Фото: цены на такси стремительно растут на фоне пробок и остановки метро (скрины)