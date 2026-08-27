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В Киеве задерживаются троллейбусы из-за обрыва электросети: маршруты

11:04 27.08.2026 Чт
2 мин
Где именно возникли проблемы и на каком маршруте
aimg Анастасия Никончук
В Киеве задерживаются троллейбусы из-за обрыва электросети: маршруты Иллюстративное фото: троллейбус (Виталий Носач РБК-Украина)
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В Киеве из-за повреждения линии электросети осложнено движение транспорта. Также задерживаются несколько троллейбусных маршрутов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Патрульной полиции Киева в Telegram.

Что происходит на улице Гетьмана

Из-за повреждения электросети движение транспорта по улице Вадима Гетьмана осложнено в направлении улицы Ушинского. Водителей просят учитывать ситуацию при планировании маршрутов.

Какие троллейбусы задерживаются

Из-за неисправности также возникли задержки в движении троллейбусов. Киевпастранс сообщает, что в частности, речь идет о маршрутах №22к, №27, №30 и №42, которые следуют по улице Гетьмана.

Водителям и пассажирам рекомендуют учитывать временные изменения при планировании поездок по этому участку Киева.

Отметим, что в Киеве водителей предупредили о временных изменениях движения в Шевченковском районе. Ограничения действуют с 25 августа по 8 сентября на отдельных участках улицы Большой Васильковской и бульвара Тараса Шевченко.

За это время специалисты Шевченковского ДЭУ планируют отремонтировать асфальтобетонное покрытие и понизить бортовой камень.

В связи с дорожными работами на указанных участках возможны затруднения движения и образование пробок. Водителям рекомендуют заранее учитывать ограничения и выбирать маршруты с учетом текущей ситуации на дорогах.

Напоминаем, что с 10 августа в Киеве частично ограничат движение транспорта на Голосеевском проспекте и проспекте Романа Шухевича. Ограничения связаны с проведением ремонтных работ.

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