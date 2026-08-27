В Киеве задерживаются троллейбусы из-за обрыва электросети: маршруты
В Киеве из-за повреждения линии электросети осложнено движение транспорта. Также задерживаются несколько троллейбусных маршрутов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Патрульной полиции Киева в Telegram.
Что происходит на улице Гетьмана
Из-за повреждения электросети движение транспорта по улице Вадима Гетьмана осложнено в направлении улицы Ушинского. Водителей просят учитывать ситуацию при планировании маршрутов.
Какие троллейбусы задерживаются
Из-за неисправности также возникли задержки в движении троллейбусов. Киевпастранс сообщает, что в частности, речь идет о маршрутах №22к, №27, №30 и №42, которые следуют по улице Гетьмана.
Водителям и пассажирам рекомендуют учитывать временные изменения при планировании поездок по этому участку Киева.
Отметим, что в Киеве водителей предупредили о временных изменениях движения в Шевченковском районе. Ограничения действуют с 25 августа по 8 сентября на отдельных участках улицы Большой Васильковской и бульвара Тараса Шевченко.
За это время специалисты Шевченковского ДЭУ планируют отремонтировать асфальтобетонное покрытие и понизить бортовой камень.
В связи с дорожными работами на указанных участках возможны затруднения движения и образование пробок. Водителям рекомендуют заранее учитывать ограничения и выбирать маршруты с учетом текущей ситуации на дорогах.
Напоминаем, что с 10 августа в Киеве частично ограничат движение транспорта на Голосеевском проспекте и проспекте Романа Шухевича. Ограничения связаны с проведением ремонтных работ.