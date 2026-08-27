У Києві затримуються тролейбуси через обрив електромережі: маршрути
У Києві через пошкодження лінії електромережі ускладнено рух транспорту. Також затримується кілька тролейбусних маршрутів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Патрульної поліції Києва у Telegram.
Що відбувається на вулиці Гетьмана
Через пошкодження електромережі рух транспорту вулицею Вадима Гетьмана ускладнено у напрямку вулиці Ушинського. Водіїв просять враховувати ситуацію під час планування маршрутів.
Які тролейбуси затримуються
Через несправність також виникли затримки у русі тролейбусів. Київпастранс повідомляє, що зокрема, йдеться про маршрути №22к, №27, №30 і №42, які прямують вулицею Гетьмана.
Водіям та пасажирам рекомендують враховувати тимчасові зміни при плануванні поїздок цією ділянкою Києва.
Зазначимо, що у Києві водіїв попередили про тимчасові зміни руху у Шевченківському районі. Обмеження діють з 25 серпня по 8 вересня на окремих ділянках вулиці Великої Васильківської та бульвару Тараса Шевченка.
За цей час фахівці Шевченківського ДЕУ планують відремонтувати асфальтобетонне покриття та знизити бортовий камінь.
У зв'язку з дорожніми роботами на зазначених ділянках можливі утруднення руху та утворення пробок. Водіям рекомендують заздалегідь враховувати обмеження та обирати маршрути з урахуванням поточної ситуації на дорогах.
Нагадуємо, що з 10 серпня у Києві частково обмежать рух транспорту на Голосіївському проспекті та проспекті Романа Шухевича. Обмеження пов'язані із проведенням ремонтних робіт.