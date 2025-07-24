В Киеве задержали разработчика популярного хакерского форума: платформа действовала 10 лет

В ведомстве отметили, что более 10 лет этот форум использовали киберпреступники из разных стран для покупки шпионского программного обеспечения и доступа к закрытым базам данных.

"По результатам международной спецоперации в Киеве разоблачили разработчика платформы, на которой было зарегистрировано более 50 тыс. пользователей", - говорится в сообщении.

Среди пользователей ресурса были и участники известных хакерских группировок, в частности REvil, LockBit, Conti и Qilin.

По данным следствия, через этот форум киберпреступники атаковали автоматизированные системы управления банков, государственных учреждений и крупных корпораций в США и странах ЕС.

"Так, например, злоумышленники использовали приобретенное на форуме вредоносное программное обеспечение и первоочередные доступы к компьютерным сетям международных компаний для дальнейшего вымогательства денежных средств", - заявили в СБУ.

В случае отказа платить деньги, хакеры угрожали публиковать конфиденциальные данные или полностью парализовать работу организации.

Вербовка хакеров

Также зафиксировано использование этой онлайн-платформы для вербовки новых членов в хакерские группировки и сбыта новейших вирусных программ.

Во время спецоперации удалось установить местонахождение администратора форума и частично заблокировать его инфраструктуру.

"При обысках по месту жительства фигуранта обнаружена компьютерная техника, телефоны и деньги, которые он получал через криптовалютные операции за содействие хакерской деятельности", - сообщили в Службе безопасности.

Сейчас продолжается досудебное расследование для установления всех лиц, причастных к функционированию преступного форума.