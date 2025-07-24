У Києві затримали розробника популярного хакерського форуму: платформа діяла 10 років

У відомстві зазначили, що понад 10 років цей форум використовували кіберзлочинці з різних країн для купівлі шпигунського програмного забезпечення та доступу до закритих баз даних.

"За результатами міжнародної спецоперації у Києві викрито розробника платформи, на якій було зареєстровано понад 50 тис. користувачів", - йдеться в повідомленні.

Серед користувачів ресурсу були й учасники відомих хакерських угруповань, зокрема REvil, LockBit, Conti та Qilin.

За даними слідства, через цей форум кіберзлочинці атакували автоматизовані системи управління банків, державних установ та великих корпорацій у США і країнах ЄС.

"Так, наприклад, зловмисники використовували придбане на форумі шкідливе програмне забезпечення та першочергові доступи до комп’ютерних мереж міжнародних компаній для подальшого вимагання грошових коштів", - заявили у СБУ.

У разі відмови сплачувати кошти, хакери погрожували публікувати конфіденційні дані або повністю паралізувати роботу організації.

Вербування хакерів

Також зафіксовано використання цієї онлайн-платформи для вербування нових членів до хакерських угруповань і збуту новітніх вірусних програм.

Під час спецоперації вдалося встановити місце перебування адміністратора форуму та частково заблокувати його інфраструктуру.

"При обшуках за місцем проживання фігуранта виявлено комп’ютерну техніку, телефони та гроші, які він отримував через криптовалютні операції за сприяння хакерській діяльності", - повідомили у Службі безпеки.

Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх осіб, причетних до функціонування злочинного форуму.