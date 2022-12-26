Готовил прорыв ДРГ в Сумскую область: российского агента приговорили к 15 годам заключения

В Украине приговорили к 15 годам тюрьмы вражеского агента, который передавал оккупантам информацию об украинских военных и местах дислокации, которую россияне хотели использовать для подготовки прорыва ДРГ в Сумскую область.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что осужденный собирал информацию о местах дислокации, количестве личного состава и вооружении подразделений Сил обороны в регионе вместе с сообщником.

Сообщается, что россияне планировали использовать полученные от агента разведданные для подготовки прорыва государственной границы диверсионно-разведывательными группами на северо-восточном направлении.

Оба российских агента были задержаны во время спецоперации контрразведки СБУ в августе. На данный момент одному из злоумышленников суд назначил наказание в виде 15 лет заключения.

По данным следствия, враждебным приспешником является местный житель, которого в начале полномасштабной войны завербовала российская ФСБ. Для сбора разведывательной информации к нему был "приставлен" еще один агент российской спецслужбы.

Вместе они выходили на местность и осуществляли фото-, видеофиксацию украинских военных объектов. Полученные материалы передавали куратору из ФСБ в виде медиафайлов с привязкой к местности. Во время коммуникации они использовали строгие меры конспирации и закрытые каналы электронной связи.

При обыске по местам жительства злоумышленников СБУ обнаружила компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами тайной переписки с агрессором.

На основании собранных доказательств суд признал одного из российских агентов виновным по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса.

В начале декабря другой изменник также был приговорен к 15 годам заключения.