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В Киеве задержали мужчину за уклонение от мобилизации: идет служебное расследование

Среда 16 июля 2025 14:10
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В Киеве задержали мужчину за уклонение от мобилизации: идет служебное расследование Фото: Полиция Киева задержала мужчину за уклонение от мобилизации (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В центре Киева полиция задержала мужчину, которого подозревают в уклонении от мобилизации. Из-за действий правоохранителей назначено служебное расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

Руководитель полиции Киева Дмитрий Шумейко инициировал служебное расследование после инцидента с задержанием мужчины на улице Антоновича.

Полицейские остановили его из-за пребывания в розыске по подозрению в уклонении от мобилизации.

Что произошло

Во время патрулирования центра столицы правоохранители обнаружили 31-летнего киевлянина, который, по данным, находился в розыске за нарушение законодательства о мобилизации.

После проверки документов его доставили в Святошинский ТЦК и СП для уточнения обстоятельств и направления на прохождение военно-врачебной комиссии.

Видео относительно указанного инцидента впоследствии также попало в социальные сети. В Telegram-каналах распространяли видео якобы задержания родственника блогера.

Что решила полиция

Начальник столичной полиции Дмитрий Шумейко назначил служебное расследование, чтобы проверить законность и обоснованность действий сотрудников.

Все полицейские, которые участвовали в задержании, временно отстранены от исполнения обязанностей на период проверки.

Недавно стало известно о нелегальных механизмах избежания мобилизации сразу в шести областях - злоумышленники брали взятки до 25 тысяч долларов с человека за "решение вопроса".

В начале года в Украине уже проводилась масштабная операция по разоблачению незаконного пересечения границы. В 22 регионах ликвидировали почти 50 организованных каналов побега военнообязанных, проведя более 600 обысков одновременно.

Напомним, во время военного положения попытки нелегального выезда за границу наказываются в соответствии с Уголовным кодексом Украины.

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Киев Полиция Киева Мобилизация в Украине
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