В Киеве задержали мужчину с наркотиками на более чем 7 миллионов: детали дела

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Что известно о наркодилере и его "бизнесе"

В полиции рассказали, что злоумышленник сбывал оптовые партии каннабиса через так называемые "мастер-клады" - большие закладки.

Наркодилера задержали на территории лесопарковой зоны столицы недалеко от станции метро "Красный хутор".

Задержанный полицией мужчина (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Следственно-оперативная группа, прибывшая на место происшествия, изъяла у него:

два вакуумных пакета с каннабисом (общим весом около 1,5 килограмма)

саперную лопатку (с помощью которой мужчина делал тайники с наркотиками - закапывая их в землю)

Изъятые правоохранителями объекты (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Уточняется, что наркодилером оказался 30-летний уроженец Днепропетровской области, который недавно переехал в столицу.

В общей сложности во время следственных действий полицейские изъяли у него около 18 килограммов каннабиса.

Какое наказание грозит злоумышленнику

Согласно информации, обнародованной отделом коммуникации полиции Киева, злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Отмечается, что во время обыска в арендованном подозреваемым помещении полицейские обнаружили почти 16 килограммов каннабиса, которые уже были расфасованы в вакуумные пакеты.

Расфасованный каннабис (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Запрещенные вещества были изъяты и направлены на экспертизу. Их ориентировочная стоимость по ценам "черного" рынка - более семи миллионов гривен.

Следователи Дарницкого управления полиции (под процессуальным руководством районной окружной прокуратуры) сообщили фигуранту о подозрении по части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины - незаконное приобретение, хранение, перевозка и сбыт наркотических средств.

Согласно санкции статьи, подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.