У Києві затримали чоловіка з наркотиками на понад 7 мільйонів: деталі справи

Дільничні офіцери поліції затримали в Києві чоловіка, в якого вилучили наркотиків на понад сім мільйонів гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції в місті Києві.
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У поліції розповіли, що зловмисник збував гуртові партії канабісу через так звані "мастер-клади" - великі закладки.
Наркодилера затримали на території лісопаркової зони столиці неподалік станції метро "Червоний хутір".
Затриманий поліцією чоловік (фото: kyiv.npu.gov.ua)
Слідчо-оперативна група, що прибула на місце події, вилучила в нього:
Вилучені правоохоронцями об'єкти (фото: kyiv.npu.gov.ua)
Уточнюється, що наркодилером виявився 30-річний уродженець Дніпропетровської області, який нещодавно переїхав до столиці.
В цілому під час слідчих дій поліцейські вилучили у нього близько 18 кілограмів канабісу.
Згідно з інформацією, оприлюдненою відділом комунікації поліції Києва, зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Зазначається, що під час обшуку в орендованому підозрюваним помешканні поліцейські виявили майже 16 кілограмів канабісу, які вже були розфасовані у вакуумні пакунки.
Розфасований канабіс (фото: kyiv.npu.gov.ua)
Заборонені речовини було вилучено та скеровано на експертизу. Їхня орієнтовна вартість за цінами "чорного" ринку - понад сім мільйонів гривень.
Слідчі Дарницького управління поліції (за процесуального керівництва районної окружної прокуратури) повідомили фігурантові про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України - незаконне придбання, зберігання, перевезення та збут наркотичних засобів.
Відповідно до санкції статті, підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні викрили міжнародну схему контрабанди наркотиків у посилках з продуктами.
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