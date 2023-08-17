"Готовил" новый ракетный обстрел. В Киеве задержали российского агента

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБУ.

По данным следствия, злоумышленник за деньги работал на главное управление генерального штаба Вооруженных сил РФ (более известного как ГРУ).

По указанию агрессора он устанавливал геолокацию подразделений Сил обороны на территории столичного региона. Больше всего врага интересовали ремонтные базы ВСУ, где осуществляют техобслуживание и восстановление украинской техники.

Кроме того, фигурант "сливал" оккупантам информацию об электроподстанциях в Киеве. По имеющимся данным, вражеская спецслужба надеялась, что во время сбора разведданных их приспешник сможет обнаружить вблизи энергообъектов места боевого дежурства украинского ПВО.

Разведывательная информация требовалась захватчикам для подготовки новой серии прицельных воздушных ударов РФ по Киеву и близлежащих населенных пунктах.

Сотрудники Службы безопасности задержали злоумышленника "на горячем", когда он осуществлял видеосъемку военной базы ВСУ и "привязывал" ее GPS-координаты к электронной карте.

По данным следствия, фигурантом является 23-летний житель Одессы, переехавший в Киев в поисках "быстрого заработка". Для этого оставлял собственные "резюме" на специализированных интернет-платформах по поиску подсобных работ.

Таким образом, на него вышла российская военная разведка, которая за деньги привлекла его к сотрудничеству в пользу страны-агрессора. Всю дальнейшую коммуникацию осуществляли через один из мессенджеров. Для конспирации предатель создал несколько анонимных аккаунтов.

Во время обыска по месту жительства задержанного обнаружен ноутбук и смартфон с доказательствами его разведывательно-взрывной деятельности против Украины.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Пока злоумышленник под стражей, ему грозит пожизненное заключение.

Агенты РФ