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В Киеве задержан агент российской разведки, корректировавший удары по столице

Фото: В Киеве задержан агент российской разведки, корректировавший удары по столице (t.me/SBUkr)
Автор: Валерия Полищук

Служба безопасности Украины задержала агента российской военной разведки (ГРУ), который корректировал ракетно-пушечные удары по Киеву и осуществлял поджоги на объектах "Укрзализныци". Основными целями были тепловые электростанции, опоры линий электропередач и энергооборудование на железнодорожных узлах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Злоумышленником оказался житель Харькова, которого российская спецслужба завербовала через Telegram-канал, где он искал "легкий заработок".

По заданию ГРУ, он прибыл в Киев и арендовал квартиру с видом на местную ТЭС, установив там камеру для слежения за объектом в режиме реального времени.

Агент также оборудовал "наблюдательные пункты" в другой арендованной квартире под Киевом и установил замаскированные видеоловушки для мониторинга ударов по линиям электропередач, пытаясь выявить места расположения украинских систем ПВО.

После этого агент вернулся в Харьков, где совершил поджог релейного шкафа на стратегической линии железнодорожного сообщения. Спецоперация СБУ завершилась его задержанием в одной из квартир в Киеве во время настройки очередной камеры для наблюдения за воздушными атаками.

Во время обысков у него изъяты телефоны и видеоустройства, содержащие доказательства сотрудничества с российской разведкой.

Задержанному объявили подозрение в государственной измене по ч. 2 ст. 111 УК Украины. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

 

Фото: В Киеве задержан агент российской разведки, корректировавший удары по столице (t.me/SBUkr)

Напомним, ранее в Одессе задержали бухгалтера одного из местных заводов, координировавшую удары РФ.

Кроме того, СБУ ликвидировала две пророссийские ботофермы, распространявшие дезинформацию и пропаганду РФ в сетях, используя украинские IP-адреса.

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Служба безопасности УкраиныКиев