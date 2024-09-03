СБУ ликвидировала две ботофермы, которые работали на спецслужбы РФ в Полтавской области и на Закарпатье

Правоохранительные органы обнаружили и ликвидировали две ботофермы в Полтавской и Закарпатской областях, работавших на спецслужбы РФ и помогающих распространять информативные диверсии в Интернете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

Известно, что были разоблачены организаторы вражеских ячеек. Ими оказались два гражданина Украины, которые были местными специалистами в сфере IT. Они продавали России фейковые аккаунты украинских пользователей, через которые российские спецслужбы проводили информативные диверсии в своих интересах против населения Украины.

Благодаря спецоперации СБУ и Национальной полиции злоумышленники были задержаны.

Отмечается, что информативные диверсии касались общественно-политической сферы Украины, а также ботофермы распространяли дезинформацию о деятельности сил обороны и ситуации на фронте.

В Полтавской области был разоблачен местный житель, который помог РФ в создании почти 15 тысяч анонимных аккаунтов в различных социальных сетях и мессенджерах. В сообщении СБУ говорится, что фигурант пытался скрыть свои преступления, поэтому продавал аккаунты через сеть "Даркнет". Один бот стоил 1,5 доллара.

По данным следствия, эта ботоферма с соответствующим оборудованием и сим-картами украинских операторов находилась прямо в квартире злоумышленника.

В Закарпатье также была ликвидирована сеть ботоферм. Здесь местных житель продавал уникальные IP-адреса, зарегистрированные на территории региона, однако средства получал от спецслужб РФ через российские платежные системы в виде криптовалюты.

Сообщается, что обеим фигурантам сообщено о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, а также электронных коммуникационных сетей, которое было совершено по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 361 УК).

Расследование продолжается. Обоим мужчинам может грозить до 5 лет за решеткой.

Фото: задержание организаторов пророссийских ботоферм (t.me SBUkr)

Пророссийские ботофермы в Украине

Пророссийские ботофермы часто используют украинские IP-адреса и фейковые аккаунты для распространения пропаганды и дезинформации, выдавая свои действия за "позицию" украинцев. Это делается российскими спецслужбами ради дестабилизации Украины, подрыва доверия граждан к власти, а также распространения ложной информации, в том числе о деятельности ВСУ.

После начала полномасштабного вторжения в 2022 году активность таких ботоферм значительно возросла. Российские спецслужбы начали более интенсивно использовать фейковые аккаунты для дискредитации украинского сопротивления, распространения фальшивых новостей о ситуации на фронте и создания иллюзии "поддержки" российских действий среди украинцев. Для конспирации они часто используют украинские SIM-карты и IP-адреса, чтобы их деятельность выглядела как внутренний украинский.