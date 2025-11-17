В Киеве осудили мужчину за мошенничество, связанное с покупкой iPhone на OLX

Сколько получил злоумышленник

Злоумышленник вместе с сообщниками использовал фальшивые доллары США для покупки дорогих мобильных телефонов iPhone через сайт OLX, нанеся жертвам ущерб на сотни тысяч гривен. Муштук получил 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Дело № 753/22546/25 рассматривалось по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса Украины - приобретение, хранение с целью сбыта и сбыт поддельной иностранной валюты, совершенные повторно и по предварительному сговору группой лиц.

Детали дела

Согласно материалам дела, в начале января 2023 года Муштук (уроженец Львова) вступил в сговор с двумя другими лицами, в отношении которых ведется отдельное расследование.

Группа приобрела поддельные доллары США у неустановленных лиц и использовала их для покупки гаджетов на OLX, ища объявления о продаже iPhone 14 Pro Max и подобных моделей.

Как работала схема

Схема работала так: злоумышленники звонили продавцам с анонимных номеров, договаривались о встрече, платили фальшивыми $100 банкнотами (которые не имели очевидных дефектов и могли пройти в оборот без специальной проверки) и забирали телефоны. Преступления совершены в период с 12 по 15 января 2023 года в Киеве.

В частности:

12 января: Покупка iPhone 14 Pro Max за 1900 USD (эквивалент 69 480 грн).

13 января: Покупка еще одного iPhone 14 Pro Max у того же продавца за 2100 USD (76 794 грн). Общий убыток продавцу - 146 274 грн.

14 января: Покупка iPhone 14 Pro Max у другого продавца за 1600 USD (58 510 грн).

14 января: Покупка трех iPhone (один 14 Pro и два 14 Pro Max) у женщины за 4800 USD (175 529 грн).

15 января: Покупка четырех iPhone (два 14 Pro Max и два 14 Pro) у той же женщины за 5200 USD (190 157 грн). Общий убыток - 365 686 грн.

15 января: Покупка iPhone 14 Pro Max у ше одного продавца за 1300 USD (47 539 грн).

Фальшивые банкноты не соответствовали стандартам Федеральной резервной системы США по печати и элементам защиты. Убытки рассчитаны по курсу НБУ на дату преступления.

Признание вины и смягчающие обстоятельства

Муштук признал вину полностью, раскаялся, активно сотрудничал со следствием, возместил все убытки жертвам и заключил соглашение о признании вины 22 октября 2025 года.

Потерпевшие предоставили письменные согласия на сделку. Суд учел смягчающие обстоятельства: обвиняемый - инвалид 3 группы, волонтер, имеет малолетнюю дочь, положительно характеризуется, ранее уплатил штраф за другой приговор (от 31 мая 2022 года за нарушение неприкосновенности частной жизни и несанкционированное вмешательство в компьютеры).

Суд согласился утвердить соглашение, отметив, что оно отвечает интересам общества, способствует быстрому расследованию и предотвращению подобных преступлений.