В Киеве запустили чат-бот для жалоб: зачем это нужно

Что известно о запуске Kyiv Shelter Bot

Ткаченко отметил, что укрытия - важны, ведь безопасность - это право каждого.

"И мы должны сделать все, чтобы киевляне не только жаловались, но и были услышаны", - отметил он.

Председатель КГВА напомнил, что Воздушные силы сообщают о большом количестве дронов в нашем небе.

"Поэтому пока ожидаю изменения в "Киев Цифровом", по своему поручению - оперативно создали чат-бот Kyiv Shelter Bot, по такому принципу как это было раньше", - сообщил он и добавил, что это - временное решение.

Ткаченко объяснил, что если то или иное укрытие закрыто - с гражданами свяжутся.

"К работе бота подключены все главы РГА, а я лично отслеживаю каждый запрос. Ответственность - это не просто слова, а реальные, конкретные действия. К сожалению, угроза со стороны соседней страны остается, и мы должны быть готовы к любому сценарию", - рассказал он.

По словам чиновника, в таких условиях "люди имеют право на оперативную и четкую обратную связь, особенно когда речь идет об их безопасности".

Публикация Ткаченко (скриншот: facebook.com/timurtkachenko)