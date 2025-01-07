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В Киеве запустили чат-бот для жалоб: зачем это нужно

Чат-бот Kyiv Shelter Bot - временное решение киевских властей (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко сообщил о запуске чат-бота Kyiv Shelter Bot, который поможет гражданам коммуницировать с властью в рамках поиска и проверки ближайших укрытий на время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы КГВА в Facebook.

Что известно о запуске Kyiv Shelter Bot

Ткаченко отметил, что укрытия - важны, ведь безопасность - это право каждого.

"И мы должны сделать все, чтобы киевляне не только жаловались, но и были услышаны", - отметил он.

Председатель КГВА напомнил, что Воздушные силы сообщают о большом количестве дронов в нашем небе.

"Поэтому пока ожидаю изменения в "Киев Цифровом", по своему поручению - оперативно создали чат-бот Kyiv Shelter Bot, по такому принципу как это было раньше", - сообщил он и добавил, что это - временное решение.

Ткаченко объяснил, что если то или иное укрытие закрыто - с гражданами свяжутся.

"К работе бота подключены все главы РГА, а я лично отслеживаю каждый запрос. Ответственность - это не просто слова, а реальные, конкретные действия. К сожалению, угроза со стороны соседней страны остается, и мы должны быть готовы к любому сценарию", - рассказал он.

По словам чиновника, в таких условиях "люди имеют право на оперативную и четкую обратную связь, особенно когда речь идет об их безопасности".

Публикация Ткаченко (скриншот: facebook.com/timurtkachenko)

Напомним, ранее мы рассказывали, что Воздушные силы Украины будут сообщать о тревоге в Viber.

Недавно стало также известно, что в Киеве хотят изменить режим работы общественного транспорта во время воздушной тревоги.

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