У Києві запустили чат-бот для скарг: навіщо це потрібно

Що відомо про запуск Kyiv Shelter Bot

Ткаченко наголосив, що укриття - важливі, адже безпека - це право кожного.

"І ми маємо зробити все, щоб кияни не лише скаржилися, а й були почуті", - зауважив він.

Голова КМВА нагадав, що Повітряні Сили повідомляють про велику кількість дронів у нашому небі.

"Тож поки очікую на зміни в "Київ Цифровому", за своїм дорученням - оперативно створили чат-бот Kyiv Shelter Bot, за таким принципом як це було раніше", - повідомив він і додав, що це - тимчасове рішення.

Ткаченко пояснив, що якщо те чи інше укриття зачинене - з громадянами зв'яжуться.

"До роботи бота підключені всі голови РДА, а я особисто відстежую кожен запит. Відповідальність - це не просто слова, а реальні, конкретні дії. На жаль, загроза з боку сусідньої країни залишається, і ми повинні бути готовими до будь-якого сценарію", - розповів він.

За словами посадовця, у таких умовах "люди мають право на оперативний і чіткий зворотний зв'язок, особливо коли йдеться про їхню безпеку".

Допис Ткаченка (скриншот: facebook.com/timurtkachenko)