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В Киеве хотят изменить режим работы общественного транспорта во время воздушной тревоги

Украина, Вторник 07 января 2025 09:58
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В Киеве хотят изменить режим работы общественного транспорта во время воздушной тревоги Фото: Режим работы общественного транспорта во время воздушной тревоги в Киеве изменят (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Совет обороны Киева рассмотрит изменения режима работы общественного транспорта во время воздушной тревоги. Вопрос будет рассмотрен в ближайшее время.

Об этом заявил новый глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Telegram.

Он сообщил, что внесет на рассмотрение Совет обороны Киева такой вопрос: "Наработка алгоритма функционирования наземного общественного транспорта во время воздушной тревоги".

Кроме того, на ближайшем заседании Совета обороны рассмотрят вопрос о служебных командировках за границу всех представителей органов местного самоуправления территориальной общины города Киева и работников КГВА по согласованию Совета обороны.

Также планируется рассмотреть вопрос эвакуации поврежденных в результате обстрелов автомобилей с улиц города.

Работа общественного транспорта во время тревоги

Напомним, 1 августа 2022 года Киевская городская государственная администрация приняла решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог.

Кроме того, в мае 2023 года Совет обороны Киева принял протокол, который обязал коммунальный транспорт останавливаться по тревоге, чтобы пассажиры могли покинуть салон и пройти в укрытие.

Это же правило, по решению Совета обороны, распространяется и на общественный транспорт частных компаний, но на практике они его не выполняют, поскольку за это не предусмотрено никаких санкций.

В случае объявления в Киеве воздушной тревоги все подземные станции метрополитена осуществляют укрытие населения. Движение электропоездов во время тревоги не останавливается, но происходит исключительно в подземных участках линий метрополитена.

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