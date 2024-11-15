Воздушные силы будут сообщать о тревоге в Viber: что будет с Telegram

С 19 ноября 2024 года Воздушные силы Вооруженных сил Украины запускают официальный канал в Viber. Подписаться на него можно уже сейчас.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию и.о. начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковника Юрия Игната в Facebook.

Как Воздушные силы ВСУ информируют население об угрозах

Игнат напомнил, что сегодня, 15 ноября, Украину в очередной раз атаковали "шахеды", летевшие на Одессу через море - из Краснодарского края и Крыма.

"Именно "шахеды", а не тот "неустановленный тип", который постоянно летит с севера вперемешку с настоящими ударными беспилотниками. Поэтому в Одессе много последствий на земле, даже после пораженных/сбитых ударных БПЛА с боевой частью", - уточнил он.

Полковник отметил, что Одессу атакуют часто (баллистикой, крылатыми ракетами, ударными БПЛА и т.п.).

"Плотная застройка города, урбанизированная местность существенно усложняют работу противовоздушной обороны, но процент сбития остается высоким. К сожалению, не все, что летит, можно сбить над морем", - объяснил он.

Каждый украинец, по словам Игната, знает, как реагировать на российскую воздушную атаку - не игнорировать.

"А Воздушные силы продолжают информировать население об угрозах с воздуха в Telegram и WhatApp", - отметил и.о. начальника управления коммуникаций.

Он рассказал также, что (поскольку "судьба Telegram в Украине не определена"), Воздушные силы должны обеспечить себя дополнительными площадками коммуникации и информирования о воздушных угрозах.

"В Минцифре рекомендовали и заверили, что Viber сейчас вполне безопасен и не имеет российского контроля. Поэтому с 19 ноября 2024 года будем дополнительно информировать в Viber", - подчеркнул полковник.

В заключение он добавил, что подписаться на соответствующий канал можно уже сейчас.

Пост Игната (скриншот: facebook.com/yuriy.ignat)

Что известно о канале Воздушных сил ВСУ в Viber

Согласно информации, уже опубликованной на официальном канале Воздушных сил ВСУ в Viber, там граждане с 19 ноября смогут первыми получать оперативную и достоверную информацию:

об угрозах с воздуха

о результатах противовоздушных боев с врагом

о том, как Воздушные силы ВСУ бьют врага на небе и на земле

уникальные истории об украинских летчиках, зенитчиках, локаторщиках

"Обратите внимание! Это - единственный официальный канал Воздушных сил (с синей галочкой), верифицированный командой Rakuten Viber. Будьте медиаграмотными и соблюдайте информационную гигиену. Доверяйте только официальным источникам", - подытожили в сообщении.

Присоединиться к каналу можно также через QR-код (скриншот: invite.viber.com)