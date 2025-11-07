RU

Общество Образование Деньги Изменения

В Киеве вводят новые льготы для пострадавших от войны: что именно изменится

Киев утвердил дополнительные соцгарантии для людей, пострадавших от войны (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

В Киеве утвердили дополнительные социальные гарантии для жителей, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

О каком решении столичных властей идет речь

Украинцам рассказали, что в четверг, 6 ноября, на пленарном заседании Киевского городского совета были утверждены дополнительные социальные гарантии для жителей столицы, которые пострадали в результате вооруженной агрессии Российской Федерации.

Уточняется, что за это проголосовало большинство депутатов.

Депутат Киевсовета Людмила Ковалевская объяснила, что принятое решение предусматривает освобождение пострадавших киевлян от уплаты городской части административного сбора - в сумме 70% - за оформление или обмен документов, которые:

  • удостоверяют личность;
  • подтверждающие гражданство Украины.

Заседание Киевсовета (фото: kyivcity.gov.ua)

Как будет работать "льготный механизм"

По словам Ковалевской, такое решение властей города - это "быстрая, адресная и справедливая поддержка, которая поможет людям быстрее восстановить документы" и вернуть доступ к необходимым:

  • административным услугам;
  • социальным услугам.

Она уточнила, что этот "механизм" - простой:

  • человек при обращении в центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или подразделения Государственной миграционной службы (ГМС) предоставляет документ, выданный органом досудебного расследования, о признании его потерпевшим в уголовном производстве;
  • получает 70% скидку за услугу оформления документа.

В завершение депутат отметила, что Киевсовет, кроме этого, обратится также к Кабинету министров Украины.

"С инициативой на государственном уровне урегулировать вопрос бесплатной замены документов для лиц, жилье которых уничтожено или повреждено в результате войны", - сообщила она.

Напомним, ранее мы рассказывали, где жители Киева, чье имущество было повреждено в результате вражеских атак, могут найти всю необходимую помощь и поддержку.

Кроме того, мы объясняли, как Киев расширил поддержку ветеранов - кто теперь получит деньги на авто, отдых или жилье.

Читайте также, как украинцам, чей дом или помещение было повторно повреждено в результате боевых действий (вражеских атак), подать новое заявление по программе "єВідновлення" (не дожидаясь, пока завершится рассмотрение предыдущего).

