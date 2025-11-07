В Киеве вводят новые льготы для пострадавших от войны: что именно изменится

О каком решении столичных властей идет речь

Украинцам рассказали, что в четверг, 6 ноября, на пленарном заседании Киевского городского совета были утверждены дополнительные социальные гарантии для жителей столицы, которые пострадали в результате вооруженной агрессии Российской Федерации.

Уточняется, что за это проголосовало большинство депутатов.

Депутат Киевсовета Людмила Ковалевская объяснила, что принятое решение предусматривает освобождение пострадавших киевлян от уплаты городской части административного сбора - в сумме 70% - за оформление или обмен документов, которые:

удостоверяют личность;

подтверждающие гражданство Украины.

Заседание Киевсовета (фото: kyivcity.gov.ua)

Как будет работать "льготный механизм"

По словам Ковалевской, такое решение властей города - это "быстрая, адресная и справедливая поддержка, которая поможет людям быстрее восстановить документы" и вернуть доступ к необходимым:

административным услугам;

социальным услугам.

Она уточнила, что этот "механизм" - простой:

человек при обращении в центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или подразделения Государственной миграционной службы (ГМС) предоставляет документ, выданный органом досудебного расследования, о признании его потерпевшим в уголовном производстве;

получает 70% скидку за услугу оформления документа.

В завершение депутат отметила, что Киевсовет, кроме этого, обратится также к Кабинету министров Украины.

"С инициативой на государственном уровне урегулировать вопрос бесплатной замены документов для лиц, жилье которых уничтожено или повреждено в результате войны", - сообщила она.