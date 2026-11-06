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В Киеве заработает еще одно мобильное укрытие: где его устанавливают и на сколько мест (фото)

12:16 06.11.2026 Пт
2 мин
aimg Ирина Костенко
В Киеве заработает еще одно мобильное укрытие: где его устанавливают и на сколько мест (фото) В столице появится еще одно мобильное укрытие на остановке транспорта (фото: kyivcity.gov.ua)
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В Киеве устанавливают новое мобильное укрытие для защиты пассажиров наземного общественного транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Где именно устанавливают новое мобильное укрытие

Украинцам рассказали, что коммунальное предприятие "Киевпасстранс" продолжает устанавливать мобильные укрытия для защиты пассажиров наземного общественного транспорта.

По состоянию на 6 ноября 2026 года начались работы по монтажу очередного железобетонного сооружения:

  • на остановке "Проспект Владимира Ивасюка";
  • в направлении жилого массива "Троещина" (через Северный мост).

В Киеве заработает еще одно мобильное укрытие: где его устанавливают и на сколько мест (фото)Остановка "Проспект Владимира Ивасюка" в направлении Троещины (карта: google.com/maps)

Особенности нового мобильного укрытия на остановке

Сообщается, что мобильное укрытие изготовлено из железобетонных конструкций согласно требованиям:

  • ДСТУ 9329:2025 ("Первичные (мобильные) укрытия. Основные параметры и методы испытаний");
  • других действующих нормативных документов Украины.

Исполняющая обязанности генерального директора КП "Киевпасстранс" Татьяня Тараско рассказала, что мобильное сооружение приспособлено для нужд людей из числа маломобильных групп.

В Киеве заработает еще одно мобильное укрытие: где его устанавливают и на сколько мест (фото)Мобильное укрытие устанавливают возле остановки общественного транспорта (фото: kyivcity.gov.ua)

Его общая вместимость - более 50 человек:

  • 47 мест для сидения;
  • 3 места для людей, которые пользуются креслами колесными.

Площадь основного помещения составляет не менее 30 м² (из расчета 0,6 м² на одного человека).

В Киеве заработает еще одно мобильное укрытие: где его устанавливают и на сколько мест (фото)Защитное сооружение рассчитано более чем на 50 человек (фото: kyivcity.gov.ua)

Кроме того, сооружение будет иметь:

  • два входа и указатели выходов;
  • два тамбура общей площадью не менее 6 м²;
  • освещение и огнетушители;
  • вентиляцию.

В Киеве заработает еще одно мобильное укрытие: где его устанавливают и на сколько мест (фото)Железобетонное укрытие будет иметь два входа и два тамбура (фото: kyivcity.gov.ua)

Сколько всего укрытий планирует установить "Киевпасстранс"

В целом, по данным КГГА, в КП "Киевпасстранс" планируют установить (ценой предприятия) 14 первичных мобильных укрытий.

Их разместят, в частности, на остановках наземного общественного транспорта, ведь там такие сооружения - необходимы в первую очередь.

В заключение украинцам рассказали, что "правительство законодательно урегулировало вопросы технических и других требований к мобильным укрытиям, которые должны соблюдаться во время их строительства", еще в конце 2025 года.

Напомним, ранее о том, что в Киеве начнут устанавливать мобильные бетонированные укрытия, рассказал в.и.о. начальника Киевской городской военной администрации (КГВА) Андрей Ткачев.

Тем временем прокуратура требовала от КГГА и Киевсовета установить мобильные укрытия через суд.

15 октября стало известно о том, что в Киеве обустраивают первое мобильное укрытие вблизи остановки общественного транспорта.

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