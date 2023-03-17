В Киеве вместо ликвидированного ОАСК зарегистрировали новый суд

Регистрацию нового Киевского городского окружного административного суда (КМОАС) провели 28 февраля. Он будет находиться по адресу: ул. Липская, дом. 18/5, г. Киев.

Суд создан законом Украины № 2825-IX, который вступил в силу 15 декабря прошлого года и которым был ликвидирован Окружной административный суд Киева.

После начала работы КМОАС в него будут перенаправлены все дела с юрисдикцией города Киева. Кроме того, 21 февраля было назначено временно исполняющего обязанности руководителя аппарата Киевского городского окружного административного суда. Эту должность заняла Наталья Оленченко.

Напомним, законопроект о ликвидации ОАСК был подан президентом Владимиром Зеленским еще в апреле 2021 года.

В декабре прошлого года Верховная Рада окончательно одобрила ликвидацию Окружного административного суда Киева и проголосовала за создание Киевского городского окружного административного суда.

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