У Києві замість ліквідованого ОАСК зареєстрували новий суд

Реєстрацію нового Київського міського окружного адміністративного суду (КМОАС) здійснили 28 лютого. Він знаходитиметься за адресою: вул. Липська, буд. 18/5, м. Київ.

Суд утворено законом України № 2825-IX, який набрав чинності 15 грудня минулого року і яким було ліквідовано Окружний адміністративний суд Києва.

Після початку роботи КМОАС до нього перенаправлять усі справи зі юрисдикцією міста Києва. Крім того, 21 лютого було призначено тимчасово виконуючим обов'язки керівника апарату Київського міського окружного адміністративного суду. Цю посаду зайняла Наталія Оленченко.

Нагадаємо, законопроект про ліквідацію ОАСК був поданий президентом Володимиром Зеленським ще у квітні 2021 року.

Верховна Рада у грудні минулого року остаточно схвалила ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва та проголосувала за створення Київського міського окружного адміністративного суду.

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