КГВА инициирует пересмотр решения об остановке транспорта во время тревог

В четверг, 30 января, начальник КГВА Тимур Ткаченко выступил за пересмотр решения об остановке общественного транспорта во время тревог в Киеве. Наработки представят уже на ближайшем заседании Совета обороны.

Предложение было сделано во время круглого стола "Обеспечение надежной работы общественного транспорта во время воздушных тревог в Киеве", сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГВА.

Дискуссия прошла в рамках поиска инструментов для разработки эффективной стратегии сохранения безопасности и мобильности жителей столицы в условиях военного положения.

"Открытый обмен мнениями и профессиональный анализ - это основа эффективных и сбалансированных решений. Так же сбалансированным должно быть и функционирование города: безопасность и мобильность киевлян является приоритетом", - отметил начальник КГВА на мероприятии.

Ткаченко отметил, что рассматривая вопрос остановки общественного транспорта во время тревог, он не получил никаких задокументированных аналитических обоснований этого решения.

Кроме того, по его словам, принятое решение Совета обороны выполняется выборочно, ведь в нем указано, что останавливаться должны все - и коммунальный, и частный транспорт, однако на практике этого не происходит.

"Все стороны дискуссии выступили за необходимость взвешенного, комплексного подхода, который учтет как безопасность, так и транспортные аспекты. Эти наработки... будут представлены на одном из ближайших заседаний Совета обороны", - говорится в сообщении КМВА.