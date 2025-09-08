В Киеве из-под завалов дома достали тело еще одного человека (фото)
В Киеве возросло количество погибших в результате российского обстрела в воскресенье, 7 сентября. Из-под завалов девятиэтажного дома в Святошинском районе достали тело еще одного человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
В Святошинском районе Киева из-под завалов разрушенной девятиэтажки спасатели достали тело погибшего мужчины.
Таким образом, количество жертв российского удара в ночь на 7 сентября возросло до трех, среди них - ребенок.
Фото: тело мужчины достали из-под завалов девятиэтажки в Святошинском районе (t.me/dsns_telegram)
Что известно об атаке на Киев 7 сентября
В ночь на 7 сентября россияне массированно атаковали украинские города дронами и ракетами. Под ударом оказался и Киев.
В результате атаки и падения обломков в столице серьезно пострадали жилые дома в Святошинском и Дарницком районах.
В Святошинском районе зафиксированы значительные разрушения. В частности, в девятиэтажном доме частично уничтожено 4-8 этажи, возник масштабный пожар.
Сначала сообщалось о гибели двух человек - это 32-летняя женщина и ее трехмесячный сын, еще 20 человек получили ранения. Спасатели сообщали, что под завалами дома еще могут находиться люди.
Также обломки попали в 16-этажку, где загорелись 15-16 этажи. Пожары произошли и в двух других девятиэтажных домах.
Кроме того, огонь охватил несколько автомобилей возле СТО и складские помещения.
Больше о последствиях обстрела, можно узнать в материале РБК-Украина.