ua en ru
Пн, 08 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Киеве из-под завалов дома достали тело еще одного человека (фото)

Киев, Понедельник 08 сентября 2025 08:29
UA EN RU
В Киеве из-под завалов дома достали тело еще одного человека (фото) Фото: тело мужчины достали из-под завалов девятиэтажки в Святошинском районе (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ірина Глухова

В Киеве возросло количество погибших в результате российского обстрела в воскресенье, 7 сентября. Из-под завалов девятиэтажного дома в Святошинском районе достали тело еще одного человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

В Святошинском районе Киева из-под завалов разрушенной девятиэтажки спасатели достали тело погибшего мужчины.

Таким образом, количество жертв российского удара в ночь на 7 сентября возросло до трех, среди них - ребенок.

Фото: тело мужчины достали из-под завалов девятиэтажки в Святошинском районе (t.me/dsns_telegram)

Что известно об атаке на Киев 7 сентября

В ночь на 7 сентября россияне массированно атаковали украинские города дронами и ракетами. Под ударом оказался и Киев.

В результате атаки и падения обломков в столице серьезно пострадали жилые дома в Святошинском и Дарницком районах.

В Святошинском районе зафиксированы значительные разрушения. В частности, в девятиэтажном доме частично уничтожено 4-8 этажи, возник масштабный пожар.

Сначала сообщалось о гибели двух человек - это 32-летняя женщина и ее трехмесячный сын, еще 20 человек получили ранения. Спасатели сообщали, что под завалами дома еще могут находиться люди.

Также обломки попали в 16-этажку, где загорелись 15-16 этажи. Пожары произошли и в двух других девятиэтажных домах.

Кроме того, огонь охватил несколько автомобилей возле СТО и складские помещения.

Больше о последствиях обстрела, можно узнать в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Война в Украине
Новости
ВСУ полностью освободили село Заречное: в Генштабе заявили об успехе на Донбассе
ВСУ полностью освободили село Заречное: в Генштабе заявили об успехе на Донбассе
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России