В Киеве уже третий раз за ночь объявляли воздушная тревога (обновлено)

Так, в 05:11 в столице вновь зазвучали сигналы, предупреждающие об угрозе воздушных атак противника.

"Киев - находитесь в укрытиях!" - говорится в заявлении КГВА.

Добавим, что перед этим в командовании Воздушных сил ВСУ заявляли о фиксации ударных беспилотников врага в районе Белой Церкви Киевской области.

Обновлено: отбой

Уже в 05:18 в администрации заявили об отбое воздушной тревоги в столице.

Добавим, как и прошлые два раза в течение нынешней ночи, в столице тревога продолжалась относительно короткий период времени.