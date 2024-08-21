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В Киеве уже третий раз за ночь объявляли воздушная тревога (обновлено)

Фото: в Киеве снова объявили воздушную тревогу
Автор: Владимир Костырин

В Киеве в очередной раз была объявлена воздушная тревога. Она стала уже третьей за эту ночь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации (КГВА).

Так, в 05:11 в столице вновь зазвучали сигналы, предупреждающие об угрозе воздушных атак противника.

"Киев - находитесь в укрытиях!" - говорится в заявлении КГВА.

Добавим, что перед этим в командовании Воздушных сил ВСУ заявляли о фиксации ударных беспилотников врага в районе Белой Церкви Киевской области.

Обновлено: отбой

Уже в 05:18 в администрации заявили об отбое воздушной тревоги в столице.

Добавим, как и прошлые два раза в течение нынешней ночи, в столице тревога продолжалась относительно короткий период времени.

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КиевВоздушная тревога