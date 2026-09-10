ua en ru
Чт, 10 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

У Украины есть два варианта защиты от баллистики, - The Economist

09:36 10.09.2026 Чт
2 мин
Чем Украина может защищаться от баллистики этой осенью?
aimg Елена Чупровская
У Украины есть два варианта защиты от баллистики, - The Economist Фото: Ракет для Patriot критически не хватает (Виталий Носач, РБК-Украина)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

На фоне острого дефицита ракет-перехватчиков Patriot и роста производства баллистики Россией Украина имеет два основных направления защиты от ударов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на издание The Economist.

Два пути защиты от баллистики

Запасы украинских ракет-перехватчиков PAC-3 для систем Patriot почти исчерпаны. В то же время, Россия нарастила производство баллистических ракет примерно до ста единиц в месяц, а система противоракетной обороны Freyja еще не готова к применению.

В таких условиях, отмечает The Economist, в распоряжении Украины остается два основных варианта действий.

  • Первый - укреплять и маскировать инфраструктуру и промышленные объекты, одновременно обеспечивая достаточные поставки запасных частей.
  • Второй - так называемая стратегия "left-of-launch", то есть действия до момента пуска ракеты.

Эта стратегия направлена на сокращение количества ракет, имеющихся в России, путем ударов по производящим их заводам и поражения пусковых установок еще до того, как произойдет выстрел.

Собственные ракеты взамен дефицита

Украина надеется в ближайшие месяцы пополнить арсенал собственными баллистическими ракетами. Речь идет о ракете "Сапсан", над которой работает "Южмаш", а также о FP-7 и более дальнобойных FP-9 производства компании Fire Point.

Благодаря своей скорости эти ракеты смогут эффективнее беспилотников поражать мобильные пусковые установки, прежде чем те успеют произвести выстрел и исчезнуть.

Впрочем, это очень сложная задача, отмечает The Economist. Даже Соединенные Штаты, имея полное преимущество в воздухе над Ираном, с трудом справляются с уничтожением мобильных пусковых установок противника.

Напомним, начальник Главного управления разведки Олег Иващенко предупреждал, что этой осенью и зимой Россия усилит комбинированные удары по энергетике и тепловой генерации Украины.

По его словам, враг одновременно применяет баллистику, крылатые ракеты, реактивные "Шахеды" и новые боражирующие боеприпасы, что затрудняет работу противовоздушной обороны.

Между тем представитель ГУР Вадим Скибицкий заявлял, что до конца года Россия планирует завершить испытания нового типа баллистических ракет с дальностью до восьмисот километров.

По его словам, в ходе этих испытаний враг может атаковать объекты в западных областях Украины.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Украина Война в Украине Ракеты
Новости
В Молдове уточнили, где находился самолет Зеленского во время появления дрона
В Молдове уточнили, где находился самолет Зеленского во время появления дрона
Аналитика
Падение "Карфагена". Как коррупция и скандалы расшатывают власть Зеленского
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Падение "Карфагена". Как коррупция и скандалы расшатывают власть Зеленского