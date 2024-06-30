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В Киеве упали обломки сбитой ракеты, повреждена многоэтажка

Иллюстративное фото: в Киеве раздался взрыв 30 июня (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталья Кава

Вечером воскресенья, 30 июня, Российская Федерация запустила ракету по Киеву. В результате падения обломков ракеты произошел пожар в одном из домов столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Виталия Кличко и Telegram-канал Киевской городской военной администрации.

По данным Кличко, во время тревоги в Киевской области работало ПВО. Однако позже был зафиксирован вызов экстренных служб в Оболонский район столицы.

Впоследствии он уточнил, что в Оболонском районе обломки ракеты упали на жилой дом. Там произошло возгорание на 8 и 9 этажах.

Эту же информацию подтвердили и в КМВА, уточнив, что на месте уже работают все необходимые экстренные службы ДСНС.

Обновлено в 20:05.

По обновленным данным, в результате ракетного удара в Оболонском районе столицы предварительно поврежден многоэтажный жилой дом. Там произошло возгорание балкона на одном из этажей.

Информация о пострадавших уточняется. На месте работают все оперативные службы.

Напомним, сегодня в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупреждали о том, чтов сторону столицы летит ракета.

Также сегодня россияне сбросили управляемую авиабомбу на Харьков, там разрушен терминал "Новой почты".

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