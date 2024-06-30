В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу

В Киеве и ряде областей Украины вечером 30 июня была объявлена воздушная тревога. Есть угроза ракетного удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту тревог на Воздушные силы .

Сейчас тревога объявлена в Киеве, Киевской, Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях. Также тревога в Донецкой области, но она продолжается еще с 14 часов.

Тревога была объявлена из-за, вероятно, вражеской крылатой ракеты, запущенной с северного направления. Ракеты, по данным Воздушных сил, направляются в сторону Киева.

Напомним, днем 30 июня россияне ударили управляемой авиабомбой по Харькову. Враг попал в терминал "Новой почты", в результате чего один человек погиб и еще 9 пострадали.

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