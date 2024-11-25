В Киеве временно ухудшилось качество воздуха

В Киеве наблюдается временное ухудшение состояния воздуха, особенно в Дарницком и Днепровском районах. Там зафиксирована повышенная концентрация взвешенных частиц (пыли).

Данные стационарных пунктов мониторинга качества воздуха в Киеве свидетельствуют о следующих показателях: проспект Европейского Союза, 64-Г – индекс 39 (низкий уровень загрязненности);

ул. Щусева, 20 – индекс 48 (низкий уровень загрязненности);

ул. Туровская, 28 – индекс 18 (низкий уровень загрязненности);

проспект Берестейский, 97 – индекс 31 (низкий уровень загрязненности);

ул. Китаевская, 22 – индекс 35 (низкий уровень загрязненности);

ул. Харьковское шоссе, 7/1 – индекс 82 (высокий уровень загрязненности);

ул. Архитектора Вербицкого, 26 – индекс 77 (высокий уровень загрязненности). Что означает индекс качества воздуха? Общий индекс качества (CAQI) формируется автоматически на основе концентрации нескольких основных загрязнителей. Чем ниже показатель, тем лучше качество воздуха. Рекомендации медиков при высоком уровне загрязненности Воздерживаться от выхода на улицу и держать окна закрытыми;

Избегать физической активности на открытом воздухе;

Пить достаточно воды, чтобы поддерживать водный баланс организма.