В Киеве в результате российской атаки был поврежден стадион "Спартак" (фото)

Обстрел Украины 10 июня

Российские войска в ночь на 10 июня массированно атаковали Киев дронами, а также применили ракеты. В городе пожары и разрушения в 7 районах, есть пострадавшие.

Что известно об обстреле РФ на Киев 10 июня читайте в материале РБК-Украина.

По данным военных, по состоянию на 9:00 утра 10 июня было обезврежено 284 цели.

Кроме того, в Одессе дроны РФ повредили роддом, медклинику и машины. Из-за прилетов в городе погибли двое мужчин, пострадали девять человек.

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