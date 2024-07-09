ua en ru
Вт, 09 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Словакия готова принять на лечение пациентов "Охматдета" после обстрела

Вторник 09 июля 2024 18:02
UA EN RU
Словакия готова принять на лечение пациентов "Охматдета" после обстрела Фото: Роберт Фицо, премьер Словакии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Словакия хочет принять на лечение часть детей, которые были пациентами "Охматдета". Это, в том числе, касается онкобольных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

По словам украинского премьера, он провел телефонный разговор с его словацким коллегой Робертом Фицо и проинформировал его о вчерашнем ударе россиян, в частности о разрушении “Охматдета”.

"Словакия выразила готовность принять на лечение в сопровождении родителей часть детей, в том числе с онкологическими заболеваниями. Благодарны за эту поддержку. Дал соответствующие поручения министру здравоохранения (Виктору Ляшко - ред.)", - написал Шмыгаль.

Он добавил, что поблагодарил Словакию за участие в саммите мира и последовательную поддержку Украины на пути в Евросоюз.

"Обсудили реализацию договоренностей, достигнутых в ходе межправительственных консультаций в апреле этого года. Есть значительный прогресс в этом направлении. Договорились провести третье совместное заседание правительств осенью в Украине", - рассказал Шмыгаль.

Удар по "Охматдету"

Напомним, вчера, 8 июля, россияне атаковали ракетой "Охматдет", в котором находилось более 600 детей-пациентов. Удар вызвал значительные разрушения, поэтому пациентов пришлось эвакуировать.

На этом фоне Германия уже заявила о готовности принять украинских детей, которые лежали в "Охматдете", на лечение.

Более детально о вчерашнем массированном ударе россиян - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Охматдет Роберт Фицо Денис Шмыгаль Помощь Украине
NEWS
"Укрэнерго" уменьшило объем отключений света до вечера
"Укрэнерго" уменьшило объем отключений света до вечера
DAILY
В тени Трампа. Что будут обсуждать на саммите НАТО в Вашингтоне и чего ждать Украине
Роман Кот, Милан Лелич В тени Трампа. Что будут обсуждать на саммите НАТО в Вашингтоне и чего ждать Украине