В Киеве военному с ампутациями отказали в банковской карте: детали

По ее словам, солдат ушел на войну в 18 лет и потерял все конечности в районе Изюмского на Харьковщине. Медицинский куратор патронатной службы привезла его в отделение ПриватБанка на проспекте Берестейском, 27-А для восстановления утраченной в бою карты. Согласно процедуре, менеджер попросил взять карту в руки и поднести к лицу для фото.

"У человека нет рук. Нет рук - нет карточки", - отметила Толкачева.

По ее словам, работники отделения отказались позволить, чтобы карточку держал другой человек, и предложили единственную альтернативу - оформить доверенность и выдать карточку на имя медицинского куратора.

Из-за этого раненый военный вынужден ждать протез руки, что может длиться месяцы или год, оставаясь без средств, которые должен получить от государства.

В ПриватБанке отреагировали на ситуацию. Пресс-секретарь банка Олег Серьга заявил, что инцидент недопустим.

"Мы уже выясняем, как это могло произойти, и лично обеспечим доставку всех необходимых карт. Нам очень жаль, что эта ситуация возникла, и мы проведем внутреннюю работу, чтобы исключить подобное в будущем", - сказал он.

Обновлено (22:40)

Председатель Национального банка Украины Андрей Пышный отреагировал на инцидент с отказом раненому военному в выдаче банковской карты. По его словам, такая ситуация недопустима и не должна повторяться.

Пышный подчеркнул, что по факту инцидента будут сделаны выводы и дана соответствующая реакция. Он также заявил, что лично доставит военному карточку вместе с извинениями от банковского сообщества.