В Киеве выключают уличное освещение из-за нехватки электроэнергии, но есть исключения

Что известно о дефиците электроэнергии

Гражданам рассказали, что в Киеве возник дефицит электроэнергии - в связи с повреждениями энергетической инфраструктуры в результате вражеских обстрелов.

В целях обеспечения приоритетного электроснабжения важных объектов города было принято решение "о временном полном выключении внешнего освещения столицы" (руководителем работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации КГГА).

Итак, вечером 10 ноября стало известно, что в столице временно выключают наружное освещение из-за дефицита электроэнергии.

О каких исключениях в столице идет речь

В КП "Киевгорсвет" напомнили, что выполняют исключительно функцию обеспечения внешнего освещения объектов благоустройства, находящихся в коммунальной собственности территориальной громады Киева.

То есть предприятие:

не осуществляет электроснабжение жилых домов, объектов критической инфраструктуры и других объектов;

не является поставщиком электроэнергии.

"Его работа напрямую зависит от возможностей электроснабжения со стороны ЧАО "ДТЭК Киевские электросети" , - уточнили в пресс-службе.

Сообщается, что в соответствии с принятым решением, КП "Киевгорсвет" полностью выключает внешнее освещение города.

Исключение составляют шкафы наружного освещения, от которых питаются средства оповещения.

"В таких случаях освещение будет включаться только при наличии электроэнергии - с момента ее восстановления и до 22:00", - уточнили в коммунальном предприятии.

О чем просят киевлян и гостей столицы

"Призываем киевлян и гостей столицы быть особенно внимательными на дорогах", - подчеркнули в КП "Киевгорсвет".

Кроме того, в период отсутствия наружного освещения, людей просят соблюдать элементарные правила безопасности:

водителей - соблюдать скоростной режим, увеличивать безопасную дистанцию и быть особенно внимательными вблизи пешеходных переходов;

- соблюдать скоростной режим, увеличивать безопасную дистанцию и быть особенно внимательными вблизи пешеходных переходов; пешеходов - использовать световозвращающие элементы (фликеры) на одежде и рюкзаках, а также подсвечивать путь фонариками или смартфонами.

"Безопасность на дорогах зависит от внимательности каждого. Берегите себя и других", - подытожили в коммунальном предприятии.