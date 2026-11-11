В Киеве выключают уличное освещение из-за нехватки электроэнергии, но есть исключения

В Киеве временно выключают наружное освещение. Причина - дефицит электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы КП "Киевгорсвет" в Facebook.
Гражданам рассказали, что в Киеве возник дефицит электроэнергии - в связи с повреждениями энергетической инфраструктуры в результате вражеских обстрелов.
В целях обеспечения приоритетного электроснабжения важных объектов города было принято решение "о временном полном выключении внешнего освещения столицы" (руководителем работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации КГГА).
Итак, вечером 10 ноября стало известно, что в столице временно выключают наружное освещение из-за дефицита электроэнергии.
В КП "Киевгорсвет" напомнили, что выполняют исключительно функцию обеспечения внешнего освещения объектов благоустройства, находящихся в коммунальной собственности территориальной громады Киева.
То есть предприятие:
"Его работа напрямую зависит от возможностей электроснабжения со стороны ЧАО "ДТЭК Киевские электросети" , - уточнили в пресс-службе.
Сообщается, что в соответствии с принятым решением, КП "Киевгорсвет" полностью выключает внешнее освещение города.
Исключение составляют шкафы наружного освещения, от которых питаются средства оповещения.
"В таких случаях освещение будет включаться только при наличии электроэнергии - с момента ее восстановления и до 22:00", - уточнили в коммунальном предприятии.
"Призываем киевлян и гостей столицы быть особенно внимательными на дорогах", - подчеркнули в КП "Киевгорсвет".
Кроме того, в период отсутствия наружного освещения, людей просят соблюдать элементарные правила безопасности:
"Безопасность на дорогах зависит от внимательности каждого. Берегите себя и других", - подытожили в коммунальном предприятии.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в случае полного блэкаута метро Киева будет работать как укрытие (подробности от метрополитена).
Кроме того, мы объясняли, почему в Киеве сложнее всего со светом, а электротранспорт - "первая жертва".
Читайте также, почему в Киевской области усилят режим светомаскировки.