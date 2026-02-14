RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В Киеве разоблачили депутата, который продавал снятие с розыска и бронирование от мобилизации

Иллюстративное фото: В Киеве разоблачили депутата, который продавал бронирование от мобилизации (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Киеве правоохранители задержали депутата Почаевского городского совета Тернопольской области, которого подозревают в вымогательстве денег за помощь в снятии военнообязанных с розыска и оформлении бронирования от мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Киева.

Обещал снять с розыска и трудоустроить

По данным следствия, подозреваемый предлагал военнообязанным услуги по снятию с розыска, обновлению военно-учетных документов без личного присутствия, а также трудоустройство на государственные предприятия для получения бронирования.

За такие услуги он требовал от 4 до 10 тысяч долларов.

Фото:

Задержали во время получения денег

В частности, одному из знакомых депутат пообещал помочь со снятием с розыска, а впоследствии - с трудоустройством в структурное подразделение одного из министерств с последующим бронированием. Часть средств, 77 тысяч гривен, подозреваемый получил на банковскую карточку.

Во время передачи 10 тысяч долларов его задержали правоохранители в порядке статьи 208 УПК Украины.

Подозрение и мера пресечения

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины - получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения должностными лицами, соединенное с вымогательством.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 506 тысяч гривен.

 

Ранее РБК-Украина писало о том, что депутату Береговского районного совета объявили подозрение в подаче недостоверной декларации и легализации доходов, полученных преступным путем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мобилизация в УкраинеОфис Генпрокурора