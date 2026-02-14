В Киеве разоблачили депутата, который продавал снятие с розыска и бронирование от мобилизации

В Киеве правоохранители задержали депутата Почаевского городского совета Тернопольской области, которого подозревают в вымогательстве денег за помощь в снятии военнообязанных с розыска и оформлении бронирования от мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Киева.

Обещал снять с розыска и трудоустроить

По данным следствия, подозреваемый предлагал военнообязанным услуги по снятию с розыска, обновлению военно-учетных документов без личного присутствия, а также трудоустройство на государственные предприятия для получения бронирования.

За такие услуги он требовал от 4 до 10 тысяч долларов.

Фото:

Задержали во время получения денег

В частности, одному из знакомых депутат пообещал помочь со снятием с розыска, а впоследствии - с трудоустройством в структурное подразделение одного из министерств с последующим бронированием. Часть средств, 77 тысяч гривен, подозреваемый получил на банковскую карточку.

Во время передачи 10 тысяч долларов его задержали правоохранители в порядке статьи 208 УПК Украины.

Подозрение и мера пресечения

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины - получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения должностными лицами, соединенное с вымогательством.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 506 тысяч гривен.