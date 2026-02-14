ua en ru
Сб, 14 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

В Киеве разоблачили депутата, который продавал снятие с розыска и бронирование от мобилизации

Украина, Суббота 14 февраля 2026 11:32
UA EN RU
В Киеве разоблачили депутата, который продавал снятие с розыска и бронирование от мобилизации Иллюстративное фото: В Киеве разоблачили депутата, который продавал бронирование от мобилизации (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Киеве правоохранители задержали депутата Почаевского городского совета Тернопольской области, которого подозревают в вымогательстве денег за помощь в снятии военнообязанных с розыска и оформлении бронирования от мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Киева.

Обещал снять с розыска и трудоустроить

По данным следствия, подозреваемый предлагал военнообязанным услуги по снятию с розыска, обновлению военно-учетных документов без личного присутствия, а также трудоустройство на государственные предприятия для получения бронирования.

За такие услуги он требовал от 4 до 10 тысяч долларов.

Фото:

Задержали во время получения денег

В частности, одному из знакомых депутат пообещал помочь со снятием с розыска, а впоследствии - с трудоустройством в структурное подразделение одного из министерств с последующим бронированием. Часть средств, 77 тысяч гривен, подозреваемый получил на банковскую карточку.

Во время передачи 10 тысяч долларов его задержали правоохранители в порядке статьи 208 УПК Украины.

Подозрение и мера пресечения

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины - получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения должностными лицами, соединенное с вымогательством.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 506 тысяч гривен.

Ранее РБК-Украина писало о том, что депутату Береговского районного совета объявили подозрение в подаче недостоверной декларации и легализации доходов, полученных преступным путем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мобилизация в Украине Офис Генпрокурора
Новости
В Одессе под завалами разрушенного дома нашли тело женщины: фото последствий атаки РФ
В Одессе под завалами разрушенного дома нашли тело женщины: фото последствий атаки РФ
Аналитика
Мир без правил: почему Мюнхен-2026 стал моментом истины для Украины и Европы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без правил: почему Мюнхен-2026 стал моментом истины для Украины и Европы