ua en ru
Сб, 14 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

У Києві викрили депутата, який продавав зняття з розшуку та бронювання від мобілізації

Україна, Субота 14 лютого 2026 11:32
UA EN RU
У Києві викрили депутата, який продавав зняття з розшуку та бронювання від мобілізації Ілюстративне фото: У Києві викрили депутата, який продавав бронювання від мобілізації (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У Києві правоохоронці затримали депутата Почаївської міської ради Тернопільської області, якого підозрюють у вимаганні грошей за допомогу у знятті військовозобов’язаних з розшуку та оформленні бронювання від мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Києва.

Обіцяв зняти з розшуку та працевлаштувати

За даними слідства, підозрюваний пропонував військовозобов’язаним послуги зі зняття з розшуку, оновлення військово-облікових документів без особистої присутності, а також працевлаштування на державні підприємства для отримання бронювання.

За такі послуги він вимагав від 4 до 10 тисяч доларів.

Фото:

Затримали під час отримання грошей

Зокрема, одному зі знайомих депутат пообіцяв допомогти зі зняттям з розшуку, а згодом - із працевлаштуванням до структурного підрозділу одного з міністерств із подальшим бронюванням. Частину коштів, 77 тисяч гривень, підозрюваний отримав на банківську картку.

Під час передачі 10 тисяч доларів його затримали правоохоронці в порядку статті 208 КПК України.

Підозра та запобіжний захід

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України - одержання неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення службовими особами, поєднане з вимаганням.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 506 тисяч гривень.

Раніше РБК-Україна писало про те, що депутату Берегівської районної ради оголосили підозру у поданні недостовірної декларації та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мобілізація в Україні Офіс Генпрокурора
Новини
В Одесі під завалами зруйнованого будинку знайшли тіло жінки: фото наслідків атаки РФ
В Одесі під завалами зруйнованого будинку знайшли тіло жінки: фото наслідків атаки РФ
Аналітика
Світ без правил: чому Мюнхен-2026 став моментом істини для України та Європи
Роман Коткореспондент РБК-Україна Світ без правил: чому Мюнхен-2026 став моментом істини для України та Європи