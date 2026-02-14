У Києві викрили депутата, який продавав зняття з розшуку та бронювання від мобілізації

У Києві правоохоронці затримали депутата Почаївської міської ради Тернопільської області, якого підозрюють у вимаганні грошей за допомогу у знятті військовозобов’язаних з розшуку та оформленні бронювання від мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Києва.

Обіцяв зняти з розшуку та працевлаштувати

За даними слідства, підозрюваний пропонував військовозобов’язаним послуги зі зняття з розшуку, оновлення військово-облікових документів без особистої присутності, а також працевлаштування на державні підприємства для отримання бронювання.

За такі послуги він вимагав від 4 до 10 тисяч доларів.

Фото:

Затримали під час отримання грошей

Зокрема, одному зі знайомих депутат пообіцяв допомогти зі зняттям з розшуку, а згодом - із працевлаштуванням до структурного підрозділу одного з міністерств із подальшим бронюванням. Частину коштів, 77 тисяч гривень, підозрюваний отримав на банківську картку.

Під час передачі 10 тисяч доларів його затримали правоохоронці в порядку статті 208 КПК України.

Підозра та запобіжний захід

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України - одержання неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення службовими особами, поєднане з вимаганням.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 506 тисяч гривень.