В Киеве с сегодняшнего дня ограничат движение на популярной улице: как объехать

С сегодняшнего дня, 6 августа, в Киеве частично ограничат движение транспорта по улице Евгения Маланюка. Ограничения будут действовать до 20 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные КК "Киевавтодор".
Ограничения будут действовать ежедневно с 8:00 до 20:00 на участке от улицы Дениса Рачинского до улицы Центральной Садовой. В этот период дорожники из КП ДЭУ Днепровского района будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие тротуара и проезжей части.
Работы будут проводить при благоприятных погодных условиях.
Схема ограничения движения транспорта по улице Евгения Маланюка в Киеве с 6 по 20 августа (инфографика: КК "Киевавтодор")
В "Киевавтодоре" приносят извинения за временные неудобства и призывают водителей учитывать ограничения при планировании маршрута.
Ранее РБК-Украина писало, что с 4 до 31 августа в Киеве частично ограничили движение на Столичном шоссе - на участке от АЗС "Socar" до переулка Вито-Литовского в направлении центра. Там ремонтируют асфальт. Водителей просят планировать маршрут с учетом изменений.
Кроме того, до конца августа будет ограничено движение на Соломенской площади в Киеве из-за ремонта дороги. Ограничения охватывают участок между проспектом Воздушных Сил и улицей Соломенской.
Также в Киеве частично ограничено движение по путепроводу на пересечении улиц Бойчука и Саперно-Слободской. Причина - противоаварийные работы, которые продлятся до 31 декабря. Ограничения касаются как автомобильных, так и пешеходных участков.
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