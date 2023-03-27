В Киеве возобновили электроснабжение после аварии

Сегодня в 10:57 произошла авария на высоковольтной линии электропередач. Поэтому 15 тысяч жителей Святошинского района остались без света.

Энергетики оперативно устранили последствия аварии и возобновили электроснабжение.

"Меньше чем через час энергетики заживили всех потребителей по резервным схемам снабжения", - говорится в сообщении.

Напомним, в ДТЭК сообщили, что сегодня до Киева не доводили лимиты потребления электроэнергии, поскольку нет дефицита.

Однако жители столицы в соцсетях сообщали, что в нескольких районах города частично исчез свет. Энергетики объяснили, что причиной может стать авария.

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