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Киев без отключений. Света может не быть только из-за локальных аварий

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Понедельник 27 марта 2023 12:08
Киев без отключений. Света может не быть только из-за локальных аварий Фото: Киев без отключений. Света может не быть только из-за локальных аварий (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В энергосистеме Киева отсутствует дефицит. В столицу не доводились лимиты потребления.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал КГВА.

"Столица - со светом! По актуальной информации "Укрэнерго", в энергосистеме города отсутствует дефицит. Поэтому для Киева лимиты не приходились", - пишет КГВА.

Отмечается, что потребление в Киеве значительно ниже, чем на прошлой неделе. Это со своей стороны связано со значительным потеплением.

В социальных сетях некоторые жители столицы сообщали об отсутствии света, однако, как пишут в КГВА, это связано именно с локальными авариями.

"Однако, если у вас нет света – причиной может быть локальная авария. В таком случае обращайтесь в ДТЭК через удобные вам каналы связи", - добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня 27 марта, энергосистема Украины продолжает работать без ограничений потребителей с резервом мощности.

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Киев Укрэнерго
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