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У Києві відновили електропостачання після аварії

Фото: жителям Києва повернули світло (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Частина жителів Києва у понеділок, 27 березня, залишилася без світла через аварію. Енергетики вже відновили електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Сьогодні о 10:57 сталась аварія на високовольтній лінії електропередач. Через це 15 тисяч жителів Святошинського району залишились без світла.

Енергетики оперативно усунули наслідки аварії та відновили електропостачання.

"Менше ніж через годину енергетики заживили всіх споживачів по резервним схемам постачання", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ДТЕК повідомили, що сьогодні до Києва не доводили ліміти споживання електроенергії, оскільки не дефіциту немає.

Проте жителів столиці у соцмережах повідомляли, що у декількох районах міста частково зникло світло. Енергетики пояснили, що причиною може бути аварія.

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