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Кличко подписал меморандум с GIZ о реформировании системы теплоснабжения Киева

Пятница 05 июля 2024 21:38
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Кличко подписал меморандум с GIZ о реформировании системы теплоснабжения Киева Фото: Виталий Кличко (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

В Киеве появятся мини-ТЭЦ, работающие на разных видах топлива, в рамках децентрализации системы теплоснабжения города. Соответствующий меморандум подписал мэр Киева Виталий Кличко и Немецкое общество международного сотрудничества (GIZ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт мэра столицы.

Меморандум о сотрудничестве между Киевским городским советом и GIZ подписали мэр столицы Виталий Кличко вместе с директором Проекта "Реформирование сектора централизованного теплоснабжения в Украине (ReWarm)" Винфридом Даммом. Это сотрудничество является продолжением эффективного партнерства Киева с Правительством Германии в направлении, которое сегодня критически важно для украинской столицы – модернизации системы централизованного теплоснабжения, говорится в сообщении.

"В мае Киев утвердил концепцию "Энергетическое восстановление: путь к распределительной когенерации". Это большой комплекс мероприятий. В частности, планируем сделать производство тепла и электроэнергии локальным и распределенным в разных районах города. Мы говорим об энергетической децентрализации! В столице появятся новые мини -ТЭЦ малой и средней мощности с возможностью использования разных видов топлива", - сообщил Виталий Кличко.

По его словам, реализация концепции позволит повысить устойчивость, эффективность и автономность энергообеспечения столицы, что критически необходимо как в условиях войны, так и после ее завершения.

Кличко поблагодарил немецких партнеров за готовность и дальше поддерживать украинскую столицу и ее жителей. Помогать украинцам выстоять и стать энергетически независимыми.

Как ранее сообщал Виталий Кличко, в рамках подготовки к следующему отопительному сезону в Киеве планируется обновить 55 км наиболее изношенных участков теплосетей, отремонтировать более 150 теплоисточников, более 200 котлов и насосное оборудование.

Также сообщалось, что по инициативе Кличко Киевсовет почти в четыре раза увеличил сумму компенсации жильцам многоэтажных домов за приобретение генераторов и других альтернативных источников электроэнергии – до 300 тысяч гривен за единицу оборудования.

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