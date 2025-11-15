В Киеве от атаки РФ погибла вдова первой жертвы ЧАЭС от атаки РФ

В столичной больнице умерла 73-летняя Наталья Ходемчук - жена Валерия Ходемчука, первой жертвы аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.
Накануне российский дрон попал в квартиру женщины на седьмом этаже дома в микрорайоне Троещина. Пострадавшую с тяжелыми ожогами госпитализировали, однако спасти ее врачам не удалось.
Напомним, о ее гибели стало известно сегодня утром.
"Таким образом, количество погибших киевлян от рук российских террористов составляет 7 человек. Мои искренние соболезнования родным", - сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
Валерий Ходемчук, работник ЧАЭС, стал первым погибшим во время катастрофы 1986 года, его тело так и не нашли под завалами четвертого энергоблока. Теперь трагедия снова коснулась его семьи из-за нового российского удара по столице.
В ночь на 14 ноября Россия нанесла по Украине очередной масштабный удар, применив 19 ракет и 430 ударных дронов. Для атаки использовали аэробаллистические ракеты типа "Кинжал" и баллистические "Искандер-М/КN-23".
Больше всего пострадал Киев. В столице зафиксированы многочисленные попадания в жилые дома. В Днепровском районе один из дронов ударил в пятиэтажку, вызвав большой пожар и заблокировав людей в квартирах - спасатели проводили срочную эвакуацию.
Заметные разрушения получили многоэтажки в Подольском, Святошинском, Деснянском, Соломенском и Оболонском районах. Повреждены также учебное заведение в Дарницком районе и больница в Голосеевском.
Традиционно Минобороны РФ заявило, что атака якобы была направлена по военно-промышленной и энергетической инфраструктуре.
Напомним, что спасательные операции в Деснянском районе уже завершены. Подразделения ГСЧС эвакуировали 17 жителей, среди них - одного ребенка. Психологи службы оказали поддержку 252 пострадавшим и их семьям.
